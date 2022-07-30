紅軍曼城爭盾 兩大新兵鬥法 夏蘭特遇紐尼斯 哥迪奧拿冀打好基礎

【明報專訊】英超下周末重開，明晨將率先於社區盾上演爭冠前哨戰，由上屆英超盟主曼城大戰足總盃冠軍利物浦，這兩支上季聯賽爭得你死我活的勁旅，是役焦點將落在今夏分別以高價收購的年輕中鋒艾寧夏蘭特及達雲紐尼斯身上。此外，盛傳獲「藍月」力斟的白禮頓左閘古古列拿，據報昨正式向會方申請離隊。
利物浦vs.曼城 無綫翡翠台 明晨00：00直播
衛冕英超的曼城今夏從多蒙特簽入射手艾寧夏蘭特，冀解決近年中鋒積弱問題，領隊哥迪奧拿昨在賽前記者會坦言：「夏蘭特絕對是己隊重要收購，他與加雲菲臘斯都是世界級球員，他們目前融入速度令人滿意，這一仗面對很好的對手，正是他們好好發揮的良機，以錦標為新球季打好基礎。」不過，「藍月」今夏同時放走史達寧、加比爾捷西斯及辛真高等要員，被外界質疑陣容深度減弱，哥帥回應指：「球員去留都是按球隊實際需要去決定，有些位置我們亦有意加強，但爭取所有冠軍的目標不會因此而改變。」
古古列拿申離隊 哥帥認斟左閘
據報曼城近日出價3000萬鎊（約2.86億港元）力斟白禮頓左閘古古列拿被拒，但消息指這名西班牙國腳屬意轉投「藍月」，並已向會方申請離隊。對於有關傳聞，哥帥間接承認道：「是的，己隊想簽一名左閘，惟成事與否並非我可以控制，而目前陣中仍有祖奧簡斯路及尼敦阿基可出任該位置。」此外，他賽前證實中堅拿樸達因膝傷將缺席今仗。
高普：陣容變化帶來新希望
「紅軍」方面，今夏會方先後送走沙迪奧文尼、奧歷治及南野拓實等前鋒，但至今3名新兵僅得達雲紐尼斯屬鋒線球員，領隊高普為此解釋：「大家不要忘記，己隊仍有6名鋒將，他們的質素均毋庸置疑。雖然我們失去了文尼等主將，但陣容變化可帶來新的希望，紐尼斯正在適應我們的踢法，在友賽亦有不錯發揮，相信這場社區盾會是很好的舞台讓他證明自己。」