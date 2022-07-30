紅軍曼城爭盾 兩大新兵鬥法 夏蘭特遇紐尼斯 哥迪奧拿冀打好基礎

利物浦vs.曼城 無綫翡翠台 明晨00：00直播

衛冕英超的曼城今夏從多蒙特簽入射手艾寧夏蘭特，冀解決近年中鋒積弱問題，領隊哥迪奧拿昨在賽前記者會坦言：「夏蘭特絕對是己隊重要收購，他與加雲菲臘斯都是世界級球員，他們目前融入速度令人滿意，這一仗面對很好的對手，正是他們好好發揮的良機，以錦標為新球季打好基礎。」不過，「藍月」今夏同時放走史達寧、加比爾捷西斯及辛真高等要員，被外界質疑陣容深度減弱，哥帥回應指：「球員去留都是按球隊實際需要去決定，有些位置我們亦有意加強，但爭取所有冠軍的目標不會因此而改變。」

古古列拿申離隊 哥帥認斟左閘

據報曼城近日出價3000萬鎊（約2.86億港元）力斟白禮頓左閘古古列拿被拒，但消息指這名西班牙國腳屬意轉投「藍月」，並已向會方申請離隊。對於有關傳聞，哥帥間接承認道：「是的，己隊想簽一名左閘，惟成事與否並非我可以控制，而目前陣中仍有祖奧簡斯路及尼敦阿基可出任該位置。」此外，他賽前證實中堅拿樸達因膝傷將缺席今仗。

高普：陣容變化帶來新希望

「紅軍」方面，今夏會方先後送走沙迪奧文尼、奧歷治及南野拓實等前鋒，但至今3名新兵僅得達雲紐尼斯屬鋒線球員，領隊高普為此解釋：「大家不要忘記，己隊仍有6名鋒將，他們的質素均毋庸置疑。雖然我們失去了文尼等主將，但陣容變化可帶來新的希望，紐尼斯正在適應我們的踢法，在友賽亦有不錯發揮，相信這場社區盾會是很好的舞台讓他證明自己。」