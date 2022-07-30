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2022年7月30日星期六
李慧詩日本盃添銀 今乘勇爭首金 李思穎全能賽奪亞 港隊累積4銀2銅
費倫巴治球迷撐普京 烏駐土國大使譴責
女籃傳奇圖拉絲寫WNBA歷史 40歲首人單場取「30+」
巴塞4億簽古迪 今夏第5新兵
卡塔爾隊集訓半年 球員缺席本土聯賽
理文簽傑志舊將加維蘭 艾華投南區申特區護照
體壇快訊：兩俄球手禁戰乒團世界賽
電視精選
紅軍曼城爭盾 兩大新兵鬥法 夏蘭特遇紐尼斯 哥迪奧拿冀打好基礎
C朗前途談判後傳決意離「魔」
29歲涉姦英超球星獲撤1控罪
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【明報專訊】（請看附圖）
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