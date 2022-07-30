體壇快訊：兩俄球手禁戰乒團世界賽

施維雅達泥地賽18連勝

網壇世界一姐施維雅達，昨晨在主場續戰波蘭公開賽，於16強以直落兩盤6：3、6：2輕取羅馬尼亞籍球手加比娜李爾晉級，在泥地賽累積18連勝，今年各項賽事48勝4負。

宮市亮重創恐提早收咧

多間日本傳媒昨報道，剛助日本隊在東亞盃擊敗韓國隊奪冠的日職勁旅橫濱水手主力宮市亮，證實右膝十字靱帶斷裂，將於日內接受手術，料長唞提早收咧，無緣球會今季餘下賽事。這名29歲翼鋒雖然年少成名，曾效力阿仙奴、保頓、飛燕諾及聖保利等歐洲球會，但生涯飽受傷患困擾，終在去年重返日本「搵食」。

阿歷士宜摘英聯邦首金

英聯邦運動會昨晨在英國伯明翰舉行開幕禮，同日展開首日賽事。東京奧運銀牌得主阿歷士宜昨於男子三項鐵人，以50分34秒率先衝過終點，為東道主英格蘭隊贏得今屆首面金牌；新西蘭隊代表韋迪以13秒之差屈居銀牌，銅牌則由澳洲隊的侯沙奪得。

辛尼斯匈國首節最快

世界一級方程式（F1）迎來歇暑前的匈牙利站，效力雅士頓馬田的4屆總冠軍維迪（圖左），前日宣布將於季後退役後，昨於首節練習賽以1分20.383秒排第11，而法拉利的辛尼斯則以1分18.75秒做出最快圈速。賽事將於香港時間今晚9時上演排位賽。