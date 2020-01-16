女籃傳奇圖拉絲寫WNBA歷史 40歲首人單場取「30+」

格連冀頂薪續約勇士

今年6月滿40歲的圖拉絲，此役起手20次入12球，當中包括5個三分球，其罰球亦有12射11中的極佳命中率。這名水星前鋒賽後笑言：「當你有一定年紀，做的所有事都是一項紀錄，但我對這場勝仗感到高興，因為當我40歲的時候，我仍在最好的球隊。」

至於早前助金州勇士贏得NBA總冠軍的功臣祖利蒙特格連，原定下季可獲2580萬美元（約2億港元）年薪，但有消息指這名32歲前鋒要求以4年1.38億美元（約10.8億港元）的頂薪提早續約，若勇士拒絕，不排除尋求轉會。

錫安威廉臣新約限制體重

另外，22歲「怪物」錫安威廉臣早前以頂薪1.93億美元（約15.2億港元）續約新奧爾良塘鵝5年，其新約包含體重條款，其體重和體脂率之和必須在295以下，否則新約的保障金額將會減少。威廉臣在2019年以選秀狀元身分加盟塘鵝時，體重僅284磅，但去年有消息指其體重一度超過300磅。