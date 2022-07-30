李慧詩日本盃添銀 今乘勇爭首金 李思穎全能賽奪亞 港隊累積4銀2銅

周四在爭先賽決賽飲恨的李慧詩，昨早轉戰凱林賽首圈取得小組第2，與同組第3名衝線的師妹楊礎搖雙雙晉級決賽。李慧詩在決賽最後一圈嘗試突圍，但最終屈居於去年為日本隊勇奪世界賽凱林賽銀牌的佐藤水菜之後，連續兩日摘銀；楊礎搖以第6名完成。吳思穎則首圈未能晉級，轉戰排名賽後，總成績以第10名完成。

失冠未感意外 珍惜續戰賽場

35歲的李慧詩賽後於社交網撰文，稱外界或對她接連失金感到詫異，「可能我之前贏太多，所以我攞第二或者第四，大家都會好詫異，又話我老咗咁。其實每人每秒都衰老緊嘅……所以唔好覺得運動員特別易老的」。她又說，即使獲獎與否，仍很高興續戰賽場，「因為我仍然可以用101%嘅努力同腦力應賽，認真對待單車」。

至於周四伙梁寶儀在麥迪遜賽掛銅的李思穎，於全能賽首3個項目後排名第2，最終在壓軸的計分賽亦以第2名完成，總分以133分收穫銀牌。隊友楊倩玉與東道主車手古山稀繪同得117分，但因計分賽名次不及對方，只得「梗頸四」。梁寶儀及逄瑤分別得第7及第8名。

楊倩玉全能賽「梗頸四」

梁峻榮繆正賢麥迪遜賽第5衝線

男將方面，梁峻榮伙繆正賢在麥迪遜賽，完成120圈後獲得第5名，另一港隊組合曹棨光/梁嘉儒則未能完賽。出戰爭先賽的翁浚皓和杜棹熙，均在資格賽止步。

港隊今日續戰日本盃第3日賽事，其中李慧詩、楊礎搖、吳思穎將再戰爭先賽衝牌，李思穎、梁寶儀、楊倩玉及逄瑤則出戰麥迪遜賽。男將方面，昨在全能賽掛銅的梁嘉儒，亦會在該項目再力爭獎牌。