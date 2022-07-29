金玟哉拿玻里聚餐演唱《江南Style》

友賽土超隊言和 巴洛迪利建功

拿玻里今季有多名球員離隊，除轉戰美職的恩斯治尼及未有續約的梅頓斯外，後衛高列巴尼亦加盟車路士。主帥史巴列堤在日前終敲定新援，以連同浮動條款達2000萬歐元（約1.6億港元）的轉會費，簽入費倫巴治中堅金玟哉。金玟哉亦是繼安貞桓及李昇祐後，第3名征戰意甲的韓國籍球員。拿玻里昨晨與土超球會艾達納鐵路友賽，兩軍最終賽和2：2，後者有意大利前國腳巴洛迪利射入12碼領軍不敗。賽後拿玻里大軍舉行聚會，席間金玟哉演唱《江南Style》並手舞足蹈，與隊友打成一片。

拖連奴總監主帥衝突

另外，拖連奴昨於奧地利拍跳備戰，以1：0小勝塞浦路斯球隊阿波羅利馬素。拖連奴總監華拿迪賽前出席球隊操練，離開時與隨行的球隊主帥祖歷口角，網上片段顯示兩人疑因轉會政策分歧爭執，更一度發生肢體衝突。

而屢傳離隊的國際米蘭前鋒賓拿蒙迪，據報無意加盟沙蘭力坦拿。包括薩斯索羅及蒙沙等均有意收購這名23歲新星，惟其2000萬歐元（約1.59億港元）轉會費勢成障礙。