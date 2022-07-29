普巴或唞5月 恐戰世盃夢碎 祖雲擬借沙奧尼古斯救亡 艾朗藍斯解約傳轉戰美職

據意大利《米蘭體育報》透露，普巴的半月板傷勢主要有兩種治療方案，惟兩者皆有不同弊處。如果選擇切除傷患組織，一般復元時間只需約40至60日，但這種方法更適合年青小將，而且可能影響普巴將來的跑動能力。至於另一種方案則是縫合半月板，可是這種治療的休養期將會長達4至5個月，幾可肯定無法代表法國征戰世界盃。由於事關國家隊衛冕大計，普巴會先徵求法國隊醫及骨科專家意見，方會作出決定。

迪比遭巴塞拋售成收購目標

未開季先長休，頭痛的除了普巴本人外，還有新東家「老婦人」祖雲達斯。該意大利班霸已有後衛馬菲斯迪列特及前鋒保羅戴巴拿他投，惟新援基爾臣比爾馬未必迅速適應老婦人踢法，迪馬利亞又或走下坡，如今普巴更因重傷隨時季初無緣披甲上陣，導致球隊或須再在轉會市場蒐羅良將。據報去季曾效力英超球會車路士的馬德里體育會中場沙奧尼古斯，以及巴塞隆拿翼鋒迪比，已成會方的最新羅致目標，其中沙奧尼古斯或以借用方式來投，作為普巴傷出時的備用中場，迪比則由於巴塞隆拿的財政問題已被掛牌求售。

有入自然有出，老婦人為普巴後備方案張羅之時，另一中場艾朗藍斯則已正式和會方解約。自2019年由阿仙奴加盟後，這名威爾斯隊中場周薪高達40萬鎊（約380萬港元），卻不時受傷患困擾，3年來只曾為老婦人上陣69次，上季外借至蘇超球會格拉斯哥流浪時，又在歐霸決賽互射12碼階段宴客成失冠罪人。回復自由身的艾朗藍斯，下一站或將前往美職聯發展。

阿特蘭大守將未過藥檢停賽

另一方面，意大利反禁藥法庭日前宣布，意甲球隊阿特蘭大守將柏洛文奴因未能通過藥檢測試，將被罰停賽直至另行通知。據意大利傳媒指，柏洛文奴的藥檢樣本驗出含禁藥成分的氯睾酮。