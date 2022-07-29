紅軍敗走薩爾斯堡 高普稱兵疲無礙社區盾備戰

利物浦作客薩爾斯堡一役中，正選攻擊組合為新援達雲紐尼斯、法比奧卡華路及哈維艾利洛，而穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴、阿歷山大阿諾特及安德魯羅拔臣等球星俱待下半場方上陣。達雲紐尼斯曾在上半場25分鐘射中楣，惟薩爾斯堡在31分鐘憑一次精妙配合，由新星錫斯高接應諾亞奧卡科傳送射入全場唯一入球。

值得一提的是，去季為薩爾斯堡攻入11球的錫斯高，早已獲紐卡素、拜仁慕尼黑、多蒙特等歐洲豪門青睞，盛傳曼聯甚至有意以5000萬歐元（約3.98億港元）將其帶到奧脫福球場。吞下敗仗的利物浦領隊高普賽後說：「球員累了。不過老實說我不太擔心他們的狀况，因為曼城的情况一樣。我相信大家會為稍後的社區盾賽事做好準備，希望他們屆時狀態會再好一點。」

阿仙奴不敵賓福特 熱身賽連勝斷纜

另一方面，與利物浦一樣收起大部分主力的阿仙奴，雖然有尼基迪亞24分鐘一度為球隊扳平，最終仍不敵上半場有麥比奧莫及年青球員賴恩查域特建功的賓福特，未能創下熱身賽五連勝紀錄。