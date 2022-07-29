李慧詩日本首擊摘銀 今戰凱林賽衝冠 港隊麥迪遜包辦亞季

李慧詩去年於伊豆拿下東京奧運爭先賽銅牌，事隔近一年重返福地征戰。她在資格賽做出10.771秒，以首名姿態晉級；8強與師妹楊礎搖上演「港隊內訌」，連贏兩場淘汰對手；4強面對日籍的太田梨由，先輸一場下仍成功以場數2：1逆轉。決賽遇上另一東道主車手梅川風子，李慧詩首場落敗再處下風，第2場雖扳回一城，但在壓軸的生死戰飲恨，以1：2落敗屈居亞軍。另一參賽港將吳思穎則資格賽止步。

梁嘉儒全能賽添銅

至於女子麥迪遜決賽，楊倩玉/逄瑤完成80個圈賽事後，累積22分獲得銀牌；李思穎/梁寶儀取得18分，以4分力壓中華台北的組合黃亭茵/曾可炘掛銅。東道主車手內野艷和／古山稀繪則全程領先下，以45分輕鬆封后。此外，梁嘉儒在男子全能賽總分得143分，為港隊再添一銅；繆正賢獲第8名，梁峻榮、曹棨光分別得第14及第15名。翁浚皓、杜棹熙則在凱林賽初賽止步。

港隊今日將續戰日本盃次日賽事，李慧詩、楊礎搖及吳思穎將轉戰凱林賽衝牌；楊倩玉、逄瑤、李思穎、梁寶儀征戰全能賽。男將方面，翁浚皓、杜棹熙出戰爭先賽；梁峻榮/繆正賢、曹棨光/梁嘉儒在麥迪遜賽同場較量。

朱浚瑋環青海湖賽分站奪季寫歷史

此外，為期8日的環青海湖國際公路單車賽周三揭開戰幔，港將朱浚瑋在首站西寧繞圈賽以2小時21分23秒完成，獲得分站季軍，落後冠軍車手12秒；他更成為首站成績最佳的青年車手，獲得代表領先青年車手的「白色戰衣」。隊友劉睿哲及賴俊健以第20及21名衝線，梁敬鴻、吳森鐳分別得第27名及第38名、東京奧運代表蔡曉鋒則獲第120名。港隊團體成績暫排名第4。