體壇快訊：吳芷柔世界排名躍升

甲一門票首網上發售

香港籃球總會今日首次為甲一男子籃球聯賽安排網上售票，球迷須於今早10時起經售票系統Cityline購票通購買即晚於修頓場館舉行的永倫對安保漢友，以及滿貫對南華的聯賽門票。

英女足闖歐國盃決賽

英格蘭隊昨在女子歐洲國家盃4強藉比芙美特先拔頭籌，加上露素、邦絲及姬比各建一功，主場4：0淘汰瑞典隊，歷來第3次坐亞望冠，將決戰今晨德國隊對法國隊的勝方。未計德法之戰，比芙美特暫以6球領前射手榜，而露素亦有4球進帳。

伊藤美誠棄戰杭州亞運

日本乒乓球「一姐」兼女單世界排名第5的伊藤美誠，昨與男子名將丹羽孝希，宣布放棄出席押後至明年9月才揭幕的杭州亞運，而連同老將石川佳純在國內選拔賽出局，日本隊的領軍人物料將會是張本智和、平野美宇及早田希娜。

靴南高美斯投速龍

擔任Netflix電影《籃兒當搏盡》男主角的26歲西班牙男籃主力靴南高美斯，昨落實以自由身加盟多倫多速龍，簽約1年，延續NBA生涯。