斯里蘭卡運動員抗逆爭佳績 參戰英聯邦運動會缺國家資助 百米飛人自費練出成果

斯里蘭卡陷入1948年獨立後最嚴重經濟危機，外匯儲備短缺，無法進口燃料、食品等必需品，負債超過510億美元（約3978億港元），終在本年5月確認債務違約，並引發連月大規模民眾示威。時任總統戈塔巴雅7月初宣告國家破產，並在兩周前逃亡及辭職，結束其家族近20年的管治。

共114將參加 幸獲賽會伸援手

連串經濟及政治動盪，亦影響斯里蘭卡派隊參與英聯邦運動會。斯里蘭卡隊今屆派出歷來最大規模的165人代表團，當中包括114名運動員。惟團長Dampath Fernando指出，國內各個體育總會失去企業贊助，無力支付運動員制服、機票的開支；國庫空虛之下，政府只能承諾為28名較有機會爭取佳績的運動員提供機票。若非英聯邦運動會籌委會及該國板球協會其後伸出援手，其他選手恐無法赴英出戰。

Dampath Fernando強調，儘管國家局勢水深火熱，代表團不曾放棄讓所有運動員出席該四年一度的體壇盛事，「參賽乃運動員的夢想，我們有責任幫他們實現。過往我們經歷內戰、南亞海嘯等天災人禍，這次不是第一次與困境搏鬥。現在只是面對經濟危機，不會讓我們忘記原來的目標」。

南亞首人跑入10秒內

阿比貫遠赴意大利伙名將苦練

斯里蘭卡隊上屆在澳洲黃金海岸進帳1銀5銅，獎牌數量創歷屆隊史之冠。該國人民今屆焦點，則放在短跑男將阿比貫身上。這名27歲跑手上月在瑞士舉行的Resisprint國際賽以9.96秒贏得100米冠軍，成為首名100米跑進9秒的南亞選手。儘管為國爭光，他完賽後卻批評祖國「零貢獻」，「這天我改變了國家和南亞的歷史，但功勞全歸於我的團隊，斯里蘭卡（政府）從沒參與其中」。

27歲的阿比貫於7年前獲得獎學金，在意大利定居及訓練至今，過去兩年更跟隨東京奧運百米飛人積及斯的3名接力金牌隊友，在同一基地訓練。不過，斯里蘭卡經濟低迷，亦令本身擁有軍人身分的他舉步維艱，「我的收入來自軍隊，但斯里蘭卡的貨幣，對比歐元只是微不足道（1斯里蘭卡盧比約兌0.0027歐元），我的年薪只夠支付一個月的教練費。只能靠同在意大利的父親，於度假別墅打工的薪金填補開支」。