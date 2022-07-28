舒米高勢離李城投尼斯 車路士斟科芬拿

據法國《隊報》報道，由於與李城只餘1年合約的卡斯柏舒米高未能與球會達成續約共識，該35歲丹麥門將已與尼斯接洽，並已和新東家談妥合約。預計待「藍狐」與尼斯談妥轉會費及確認新門將人選後，便會落實交易。

除了舒米高外，李城另一後防新星，年僅21歲的法國中堅韋斯利科芬拿，盛傳已成車路士獵物。「藍戰士」今夏先後失去了魯迪格、安達斯基斯坦臣等中堅，加上艾斯派古達、馬高斯阿朗素等守將亦有離心，重組防線遂成為該隊首要目標。據英傳媒報道，李城已將科芬拿轉會費定為7000萬鎊（約6.63億港元）。

韋斯咸2.9億簽意國腳施卡馬卡

曼聯5.2億購阿積士中堅馬天尼斯

至於另一英超球會韋斯咸，昨宣布羅致意甲球會薩斯索羅的新晉中鋒施卡馬卡，轉會費為3050萬鎊（約2.89億港元），主帥莫耶斯昨明言，這名23歲意大利國腳「將成為球隊未來重要一員」。而曼聯昨落實斥資5530萬鎊（約5.2億港元）羅致阿積士的阿根廷隊中堅利辛度馬天尼斯，合約為期5年。