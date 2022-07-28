阿蘇簽短約回巢烏拉圭母會 爭上陣保態征年底世盃

馬體會會長排除C朗來投

35歲的蘇亞雷斯離開馬德里體育會後，今夏轉會只聞樓梯響，他昨終證實同意返回展開職業賽生涯的國民隊。他說：「這是難以抗拒的機會。我希望盡快傾妥合約細節及落實加盟。」他在2006年由國民隊轉會荷甲的格羅寧根，之後先後效力阿積士、利物浦、巴塞隆拿和馬體會。此外，馬體會會長施里蘇稱，曼聯前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）沒可能以任何方式來投。

另外，「阿蘇」曾效力6季的巴塞，昨在友賽雖藉奧士文尼迪比利，先後在34和40分鐘在右路個人「騷牢」後，起左、右腳命射得手，但被祖雲達斯前鋒摩斯堅恩39及51分鐘破門逼和2：2完場。去年11月回巢執教的巴塞主帥沙維稱讚迪比利道：「他展示了能力，表現與眾不同。我不熟悉去年11月前的迪比利，只知道喜歡現在的他。」

上場以0：1負巴塞的宿敵皇家馬德里，憑復出的賓施馬在22分鐘妙射得手，以及博得12碼的夏薩特親自操刀一針見血，以2：2打和CF阿美利加，錄得兩場熱身賽不勝。