港將授勳 張家朗感激獲認同 李慧詩冀運動員精神續影響社會

東奧男子花劍摘冠的「劍神」張家朗說：「十分榮幸獲政府頒授銀紫荊星章給我，這榮耀給作為運動員的我是一大鼓舞和多年努力的肯定，同時藉此希望各運動員繼續努力和堅持，等待迎接光輝一頁。」在東奧爭先賽奪銅的李慧詩感謝政府外，亦感謝奧委會、體院及單車總會的工作人員，在過去3屆奧運的照顧及幫助。至於去年揚威全運會女子公路個人賽的李思穎，則獲頒授行政長官社區服務獎狀，她感謝教練和隊友，「沒他們支持和配合是沒可能在全運會成功得獎，希望未來有更好成績、繼續得到榮耀」。

沈金康歸功運動員努力

同獲頒銀紫荊星章的香港單車隊總教練沈金康坦言為此非常激動，但不忘將功勞歸功運動員，「比賽獲得成績主要是運動員艱苦訓練，付出常人難於忍受的代價。運動員的努力、追求理想的激情激勵着我和教練團」。此外，獲榮譽勳章的香港單車總會主席梁鴻德則指出，明年將再嘗試籌辦國際公路比賽，以及2024年申辦場地單車國家盃。