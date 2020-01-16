港足1球憾負國足 東亞盃不勝作結 形勢不落下風 攻門多一倍 安達臣冀未來加強麾下把握力

港足相隔逾兩年半再遇中國隊，這場「港中大戰」縱於平日下午開賽，在港亦吸引不少市民前往有直播的3個商場觀戰。港足在名古屋鯨魚主場的豐田體育場面對以U23球員為班底的國足，開賽被對方搶攻，首次倒戈的港產中國國腳戴偉浚於首10分鐘3次開出角球，造就吳少聰近射高出，以及蔣聖龍在無人看管下頭槌攻門，被港足左閘梁冠聰護空門。港足在安達臣帶領下繼續踢高壓逼搶，令國足多次後場傳球失誤，以及上半場中段起先後有中場黃威、胡晉銘及前鋒安永佳均嘗試遠射但高出，而安永佳於完半場前射門僅被國足門將韓佳奇撲出，半場互無紀錄。

戴偉浚首倒戈港足 擔正披甲57分鐘

國足於下半場57分鐘換走戴偉浚，港足及後一度反壓對方進攻，但戰至67分鐘後場一次失誤，梁冠聰及孫銘謙在左路先後解圍均「省」中對手，皮球落在國足34歲前鋒譚龍後第一時間抽射破網，是國足今屆首個入球。港足及後傾力反撲，在完場前一次角球攻勢，安永佳近射再被韓佳奇撲出，後備入替的鄭兆均射門柱邊出界，終負0：1，繼上屆負0：2、對上4次在東亞盃均不敵國足。

港足今屆3仗對中、日、韓皆敗，共失10球及未有入球，雖比上屆多失一球，惟今屆在安達臣帶領改打進攻足球後，如對國足全場多達13次射門及3次中龍，比國足7射3中多，安達臣也稱對賽果感失望，「我們本來可成為獲勝一方」。這名挪威籍教頭再批國足除了首15分鐘有多次死球攻勢，其餘時間都是死守，「他們60分鐘後只是不斷大腳解圍，這不是在踢足球，當時在球場只得一隊在努力組織攻勢」。他稱失球屬欠運，惟承認港足把握力不足，「我們要加強埋門把握力，過去兩仗對手把握半個機會就轉化成入球，這就是質素分野」。他期待一眾港將於新季港超有更多上陣，有更好狀態迎接明年亞洲盃決賽周。

陳俊樂羅梓駿喜見踢法進取表現進步

效力中超廣州城的中場陳俊樂，以及傑志翼衛羅梓駿等港將參與了近兩屆東亞盃，他們都認為相比上屆鬥國足，港足今屆是有進步，樂仔說：「改踢前場壓迫後，確令中國隊難以組織，但截球後處理用球方面仍需改善」。羅梓稱：「上屆是保守點，今屆從攻門次數等數據，明顯看到球隊有改善」。港足將於今晚返港，7名傑志港將則轉赴韓國歸隊集訓。

中國隊以勝負和各一排第3名完成東亞盃，兩仗零失球，亦結束連續9仗亞洲賽不勝。教練恩高域承認不太滿意麾下昨仗表現，補充這支年輕球隊仍有很大提升空間。他亦評價港足是役給國足不少麻煩，組織能力不俗。