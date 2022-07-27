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2022年7月27日星期三
東亞盃煞科 中港硬碰爭勝 國足戴偉浚勢初次倒戈 安達臣盼雙方鬥攻
日本圖阻韓國四連霸 上輪悶和國足捱批
日本衛冕女子東亞盃
足總FIFA年內召VAR啟動會議 青年賽女足或先試行
傑志赴韓集訓備戰亞冠16強
蘇慧音試新療法治右手傷患 冀盡快康復續為港征戰
巴黎奧運年底公開預售門票 開幕禮最貴逾7000元
體壇快訊：德女足強勢鬥法爭入歐國盃決賽
C朗返英談個人前途 費格遜現身 與坦夏格為挽留當說客
普巴右膝開刀休戰至少1月
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【明報專訊】（請看附圖）
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