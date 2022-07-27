C朗返英談個人前途 費格遜現身 與坦夏格為挽留當說客

C朗目前與曼聯仍有1年的合約，有指「紅魔」計劃與他續約1年之餘，也願意按其意願，外借至一支能參加歐聯的球隊一季。據《曼徹斯特晚報》報道，前領隊費格遜同日現身卡靈頓訓練基地，似為游說C朗留隊而做說客。

傳曼聯欲先續約後外借

經理人與多隊接洽

縱使C朗返回曼聯報道，仍未知他會否隨隊訓練，以及參與餘下2場季前熱身賽。有指這名葡萄牙籍星向球隊報到，只是他釋出願意留隊的訊號。

C朗早前以家庭理由缺席曼聯在泰國及澳洲的4場季前熱身賽，令他離隊傳聞甚囂塵上。他在缺席了季前訓練營約3星期後，今日終於飛返曼徹斯特報到，將與曼聯領隊坦夏格商討前程。有指C朗的經理人佐治文迪斯則正與車路士、拜仁慕尼黑及馬德里體育會聯絡，其中以外借至馬體會的成數較高，但該隊不少球迷已公開反對這名曾效力死敵皇馬的前鋒來投，勢成交易最大阻力。

另外，曼聯正密切留意薩爾斯堡的19歲射手錫斯高，為填補C朗離隊的空缺作準備，不過薩爾斯堡在社交媒體轉載相關報道，並表示：「我們要3億加上般奴費南迪斯」，似乎是間接拒絕交易。

高普證紅軍完成增兵

利物浦領隊高普明言除非球員出現傷病，否則球隊今夏不會再添新兵，並笑言「紅軍」的支持者可以專注在其他事情之上。對於英超列強的引援，高普未有談論太多，但他表示每隊都總會有主力離隊，換血保持新鮮感對球隊是好事，最重要的還是結果，他以勁敵曼城為例，「曼城有新加盟的球員，他們亦把陣中三人賣予阿仙奴和車路士。我們也處於類似的情况，你不能永遠保持同一陣容」。

利物浦今夏以8500萬鎊（約8億港元）從賓菲加購入達雲紐尼斯，這名23歲烏拉圭隊新星上周更在友賽交出「大四喜」，助利物浦以5球淨勝RB萊比錫，高普稱會給予時間對方適應球隊，繼續成長。另有英國傳媒指車路士有意出售陣中德國隊前鋒迪姆華拿。