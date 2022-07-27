東亞盃煞科 中港硬碰爭勝 國足戴偉浚勢初次倒戈 安達臣盼雙方鬥攻

中國vs.香港 港台電視32台 下午15：00直播

港足今屆東亞盃分別以0：6及0：3負日、韓兩大勁旅後暫列榜尾，今午在名古屋的豐田體育場對陣首兩仗一和一負的中國隊，繼2019年12月在同一賽事以來再碰頭，力爭參與4屆東亞盃決賽周「零的突破」，若取得首勝，更會反壓對方列第3名。

「港中大戰」向來是焦點所在，港足自2010年起4次面對國足2和2負不勝，在2015年世界盃外圍賽兩度打和，但在東亞盃決賽周連同2003年首屆3次對壘皆北，上屆在韓國負0：2。港足主帥安達臣昨在網上記者會稱，理解港中大戰重要性及意義，但不會因而感到壓力，盼香港球迷續越洋打氣，「我們會盡力做好準備爭取佳績」。

稱國足前兩仗僅死守「不是在踢足球」

中國隊日前以0：0打和日本隊，崇尚前場壓迫踢法的安達臣直言，國足過去兩仗只在死守，令他難以分析進攻戰術，「他們過去兩仗全場都在防守，沒太多進攻機會，所以我在比賽看不到太多東西，他們都不是在踢足球，有好門將（韓佳奇）才沒對日本隊大敗」。這名挪威籍教頭笑言樂見國足續主守，「這樣我們至少可踢成0：0」，但預期對方今仗將會踢得更進取，期待踢出對攻戰。就戴偉浚勢將首次倒戈，安達臣直言對這名港產國腳上兩仗表現，沒留下太多印象，「老實說我在這兩仗都不太看到他，他只是不斷跑動回防，進攻上幾乎沒做到什麼，只記得第二仗他有一記妙傳，還有處理死球」。

遇中超隊友 陳俊樂誓破韓佳奇大門

港足兩名中超兵陳俊樂及勞烈斯均稱，今仗會盡最大努力為港爭勝。廣州城中場陳俊樂繼近兩季中超，在代表隊賽事將首次跟深圳隊中場戴偉浚較量，樂仔形容這名同出身「小南國」青訓的戰友技術好，要提防其遠射及罰球能力，「中國隊今屆踢法好硬朗，上兩場防守好有紀律。我們今仗目標一定希望取勝，有信心可贏波」。他又笑言盼能射破球會隊友門將韓佳奇的大門；效力升班馬梅州客家的混血中堅勞烈斯於今屆東亞盃首做大港腳，兩仗均正選，他稱狀態漸入佳境，「今仗若要勝出，在開賽到完場都要保持專注，貫徹執行戰術」。他提及國足23歲翼衛陳國抗速度快及跑動勤力，要多提防這名梅州隊友。

國足今屆24人大軍名單有22人為U23球員，只有34歲前鋒譚龍及入籍後衛蔣光太為「超齡」球員。內地傳媒於東亞盃開賽時曾稱，擊敗港足是國足今屆最小目標。國足教練恩高域稱要以勝仗，給前日23歲生日的戴偉浚作為生日禮物。