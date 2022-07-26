停止石油闖體壇喚關注 中斷賽事促減排 連尼加咸美頓撐公民抗命

俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭後，與西方國家關係迅速惡化，迫使歐洲國家尋找擺脫依賴俄國能源的方法。英國和法國是選擇允許化石燃料公司開採更多石油和天然氣的國家，而JSO的目標與環保團體相若，公開呼籲政府終止這些加速全球氣候暖化的項目和計劃。JSO明白以自身力量及傳統的公民抗命方法難以成事，故此決定以特立獨行方式來吸引更多眼球，自2月起，他們利用中斷受歡迎的體育運動如足球、世界一級方程式賽車（F1）、網球和單車等比賽（見右表），作為最有力的宣傳，其間在F1英國站銀石賽道上的宣示更險象環生，也惹來對該組織的正反極端意見。

闖環法F1賽道遭批荒謬

成員憂氣候變化 冀為後代謀福祉

受影響的環法單車賽的比利時籍車手菲臘比基拔說：「事件有點令人失望。我希望JSO會受到與這次愚蠢程度成正比的懲罰。」意大利籍F1行政總裁當文尼卡利亦表示：「徹底的白癡。你可為任何你想要的東西抗議，這是言論自由，但今次真的是荒謬至極。」不過，8屆F1世界冠軍的英籍車手咸美頓持相反意見：「我喜歡這些為這星球戰鬥的人，世界需要這種人。我非常同情他們。」與「黑帝」同行的還有西班牙籍的法拉利車手卡路士辛斯，他說：「人們顯然需說出自己的心聲，任何地方都可以展示出來，因為這是權利。」

JSO努力的背後是成員的恐懼和焦慮。歌迪雅8歲時由智利移民到英國，她指氣候改變導致智利乾旱多年，人們每天都為生存而掙扎，故此「我感到現在的工作已不是選擇，而是責任。我甚至覺得將一個小孩子帶來這樣的世界是不公平的」。另一成員薩克則指被捕會令人惶恐不安，卻又堅稱「相比於氣候變化便微不足道」；同伴辛杜則憂慮有案底，「若未來僱主拒絕接受被捕原因，我將很難被聘用」。然而，英格蘭足球隊名宿連尼加鼓勵道：「若（氣候暖化）現在不是太遲的話，歷史將證明JSO的做法是正確的。」