黃澤林稱兩貫奇蹟 盼為港戰巴黎奧運 感激港人支持 下月美網爭衛冕

港人他鄉支持增決心

冀推廣網球主場獻技

黃澤林自去年5月離港，在去年9月的美網，黃澤林原本未能參與雙打賽事，但因有球手退賽而頂上，最後他與拍檔憑士氣奪冠而回。今年1月他伙葛原般奴殺入澳網青少年男雙決賽，最終順利捧盃，他形容這是奇蹟一年，亦感激港人入場支持，「決賽入場球迷過半都是香港人，他們揮着香港區旗為我打氣，令我更有決心爭勝，回報他們的支持」。

黃澤林在溫網青少年單打歷史性打入8強，雖無緣再進一步，但仍寫下香港網壇最佳成績。他回港短休後，將於下月中先後赴西班牙練習及英國比賽，備戰下月底上演的美網，他將伙立陶宛籍好手Edas Butvilas參加青年組雙打，盼雙方能擦出火花，力爭衛冕。

此外，黃澤林將於9月與港隊隊友會合，赴台出戰台維斯盃，他更指長遠目標為代表港隊出戰2024年巴黎奧運，「游泳和劍擊隊為港取得奧運金牌，我都好開心可以為香港贏到兩項大滿貫，希望能鼓勵更多港人打網球」。

黃澤林續稱，希望未來有機會於香港主場作賽，香港網球總會會長莫君逸則透露總會正努力籌辦ATP賽事，希望讓香港球迷看到黃澤林獻技。