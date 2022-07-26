巴塞會長冀美斯回巢 認去夏被迫「分手」 盼將來有美麗結局

巴塞隆拿近年因新冠疫情陷入財困，去夏更未能與效力了21載的阿根廷隊球星美斯續約，讓他以自由身轉投法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG），與基利安麥巴比及尼馬合組鋒線「三巨頭」。雖然加盟首季便助PSG重奪法甲錦標，但外界認為其表現不如往昔，近日更傳出他勢於明夏約滿後離隊重返巴塞。

開源節流增兵 5.1億斟祖利斯古迪

對於美斯的去向，目前正隨巴塞大軍於美國出戰季前熱身賽的會長拿樸達，昨接受當地傳媒訪問時直言：「美斯絕對是巴塞的標誌性人物，在球會歷史上他與名宿告魯夫的地位可算是無出其右。我當然希望美斯在巴塞的生涯仍未完結，我們的大門永遠為他而開。當初己隊因財政問題未能留住他，球隊上下都感到非常遺憾。」而他又透露「會方今夏在開源節流下財政已有改善，這亦是球隊近期有資金簽入多名新兵的原因」。據著名轉會新聞記者羅曼奴的消息指，巴塞近日再次出手增兵，出價6000萬歐元（約5.1億港元）求購西維爾的法國隊中堅祖利斯古迪，勢在爭奪戰中擊敗開價相同的車路士獲得心頭好。

尼馬梅開二度 PSG友賽挫飛腳

據英國《每日郵報》引述消息人士指，巴塞主帥沙維近日亦曾主動向會方提出明夏重簽美斯回巢的請求，希望與這名昔日場上戰友再續前緣。而美斯昨則續隨PSG在日本出戰熱身賽，這支法甲勁旅昨憑尼馬梅開二度，加上美斯、基利安麥巴比、沙拉比亞、紐奴文迪斯各建一功，以6：2擊敗大阪飛腳。

PSG大軍在日本之旅三戰全勝後將返法國，備戰下周一凌晨於法國超級盃與南特爭逐新季首項錦標。