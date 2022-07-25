夏蘭特地標奠勝 曼城挫拜仁 期待與基亞利殊合作 主耶穌領阿仙奴拆車疑掛彩

由多蒙特以6000萬歐元（約4.8億港元）轉投上季英超盟主曼城後，挪威前鋒艾寧夏蘭特對拜仁慕尼黑披甲「地標」，僅花12分鐘即接應基亞利殊左路地波傳中近門射入，為「藍月」 一箭定江山。雖然只是在處子戰披甲41分鐘便被祖利安艾華利斯入替，但夏蘭特賽後稱，有信心可迅速適應曼城的踢法。他說：「我之前看過很多曼城的上季賽事，所以球隊作賽時的進攻方式，以及基亞利殊的傳球路線，我也大概心中有數。我相信基亞利殊會在來季進步，而我也是。我很期待與他及其他曼城球員擦出更多火花。」

哥帥：夏蘭特令戰術更多選擇

曼城主帥哥迪奧拿賽後認同夏蘭特「訓練表現出色，尤其是他歸隊後和隊友一起訓練的時間不多」，同時哥帥稱夏蘭特加盟之後，曼城可以在戰術上有更多選擇，「如果面對更擅長壓迫、防守上更進取主動的球隊，我們也可以化繁為簡，將皮球更直接送到夏蘭特腳下」。

辛真高入廠地標獲球迷鼓掌

曼城新寵兒夏蘭特地標建功之時，舊將加比爾捷西斯亦在阿仙奴找到屬於自己的一片天。這名巴西隊射手對車路士的季前重頭大戰中先拔頭籌，個人在4場熱身賽中轟入3球，加上馬田奧迪加特、布卡約沙卡及森比盧干加各有進帳，終以4：0大捷。惟「主耶穌」戰至57分鐘疑似因傷離場，主帥阿迪達賽後指「捷西斯上半場已有點不妥。為安全計，我們才決定提早將他調離戰陣」。另一「兵工廠」新丁烏克蘭國腳左路球員辛真高亦首次上陣，獲起全場球迷起立鼓掌，以示支持被俄羅斯入侵5個月的烏克蘭。至於早前由曼城轉投「藍戰士」的倒戈翼鋒史達寧則表現僅屬一般。

卡尼起孖 熱刺反勝格流

至於阿仙奴同城宿敵熱刺，完成韓國之旅返回歐洲後續在熱身賽有好表現。該隊作客蘇超球隊格拉斯哥流浪，雖然於24分鐘失守，但射手哈利卡尼分別在50及56分鐘梅開二度，助熱刺2：1反勝。熱刺領隊干地賽後直斥拜仁慕尼黑公開宣稱有意斟介哈利卡尼的言論「有欠尊重」。