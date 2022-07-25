體壇快訊：澳洲男籃衛冕亞洲盃

美國女隊揚威世界賽

美國4×100米女子接力隊，昨在田徑世界賽以41.14秒封后，較亞軍牙買加隊快0.04秒，報卻去年東京奧運落敗之仇。惟美國4×100米男子接力隊因第3和4棒交接失誤，被加拿大隊以37.48秒後上摘冠。此外，東奧男子三級跳遠銀牌得主中國的朱亞明以17.31米奪銅。

王曼昱張本智和奪冠

世界排名第3的中國乒乓球手王曼昱，昨在匈牙利布達佩斯出戰WTT支線賽女單決賽，以局數4：2打敗排名第4的同胞王藝迪，贏得冠軍。男單決賽方面，日本選手張本智和落後3局下連贏4局，以4：3險勝中國選手林高遠稱王。

巴利投洛杉磯開齋

今夏以自由身加盟FC洛杉磯的加里夫巴利，昨在美職第2次披甲，作客肯薩斯體育會在下半場後備上陣，並於83分鐘建功領軍以2：0凱旋；FC多倫多則有恩斯治尼「地標」，並憑同樣首次上陣的另一新兵貝拿迪斯治建功，主場以4：0大勝夏洛特FC。

法女足歐國盃闖4強

女子歐國盃昨續上演8強賽事，衛冕的荷蘭隊與法國隊激戰90分鐘互交白卷後加時，至102分鐘法國隊憑12碼打破僵局，終以1：0險勝，隊史首度晉級4強。英格蘭隊於周三與瑞典隊爭奪決賽席位，法國隊於翌日與八屆冠軍德國隊交鋒。