新星吳芷柔膺雙料冠軍 台北賽混雙女雙稱霸 伙李晉熙曾曉昕奪62萬獎金 世巡賽四戰決賽全凱旋

單日兩戰決賽 力抗體能考驗

相隔4年再赴台參戰的吳芷柔雙線出擊，首戰與李晉熙攜手在混雙衝金。這對組合首局僅花14分鐘便以21：8輕取對手，次局雖一度被對手追平4：4，惟重整旗鼓後拉開比分並以21：9大勝，以局數2：0挫泰國隊組合奪金。吳芷柔其後在下午再度上陣，與曾曉昕在女雙決賽與日本隊組合廣上瑠依/加藤佑奈爭冠。位列6號種子的「吳曾配」首局一度落後0：3下迅速追平，最終以21：15反勝先拔頭籌。次局兩人雖以18：21告負，但在決勝局把握對手多次失誤，終以21：19險勝，以局數2：1擊敗對手封后，賽後與港隊總教練何一鳴相擁慶祝。

現年24歲的吳芷柔在2012年成為職業羽毛球手，2014年出戰青奧混雙奪金成名（見表），2019年更曾在團體亞洲賽混合團體摘銅。職業生涯累積209場勝仗的她，自今年4月荷蘭國際賽再於同一賽事雙線摘金，歷來四戰世巡賽決賽全數奪冠。

周天成戴資穎主場稱王封后

台北賽同日亦上演男女單賽事，中華台北星將周天成及戴資穎分別以局數2：1及2：0，力挫日本隊的奈良岡功大及川上紗惠奈，在主場分途掄元。男雙方面，同樣主場出擊的王齊麟及李洋則以局數1：2不敵馬來西亞隊組合屈居亞軍。