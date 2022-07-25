日本輪換悶和國足跌次席 煞科鬥韓國爭冠須勝

國足全場兩攻門 近5次交手首不敗

日本隊相比首仗以6：0大勝港足，輪換了11名正選；中國隊正選續起用今日23歲生日的港產國腳戴偉浚，以及兩名「超齡」球員譚龍及蔣光太。「藍武士」甫開賽即搶攻，但兩名中場橋本拳人及脇坂泰斗連番攻門，均未能攻破國足23歲門將韓佳奇的大門。雙方半場互無紀錄，日本於53分鐘錯失黃金機會，首為國家隊上陣的20歲新星細谷真大扣過蔣光太後近射高出。日本隊全場18次射門及7次中龍均無功而還，完場前10分鐘更幾乎被國足攻破大門，隊長朱辰杰在角球攻勢無人看管下射門高出，終踢成0：0。日本隊1勝1和得4分跌落次名，周三煞科戰必須擊敗兩連勝排榜首的韓國隊才能奪冠。國足近5次首對日本隊不敗，亦中止近12仗均失球的紀錄。

中國隊教練恩高域稱汲取上仗0：3負韓國隊的教訓，昨仗更堅定先做好防守再進攻。有內地傳媒稱這場和局提升一眾小將自信，「亦為低谷中的中國足球帶來一點信心」；日本隊賽後備受日本球迷抨擊，主帥森保一稱球隊會反省，對韓國隊全力爭勝。

女足東亞盃方面，中國隊在前晚以1：1打和韓國隊後一勝一和，明晚與兩連勝的日本隊爭冠。