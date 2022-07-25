港足東亞盃3球負韓國 續逼搶5攻門3中龍 周三煞科鬥國足爭首分

港足在東亞盃首仗以0：6大敗予東道主日本隊，昨午在名古屋的豐田體育場硬撼近3屆盟主韓國隊，正選有兩個變動，由中超兵陳俊樂鎮守中場，首起用26歲門將陳嘉豪把關，取代入籍門將保羅；衛冕的「太極虎」輪換上仗正選11人，顯然留力周三決戰日本隊。中場主力黃仁範昨提早離開日本，據報準備轉會希臘班霸奧林比亞高斯。

「太極虎」輪換正選11人

港足在上屆以0：2負韓國隊，安達臣賽前表明面對強隊會堅持壓迫踢法，昨仗初段多次前場逼搶成功，中場黃威於2分鐘搶到皮球後遠射，惟欠力度被對方門將宋範根接實。韓國隊漸上力後，港足在17分鐘失手，效力韓職隊FC首爾的19歲前鋒姜成進於禁區外起腳，「省」中港足隊長謝家強，皮球笠死陳嘉豪在楣底彈入。港足於38分鐘有攻門機會，中堅勞烈斯在禁區內接應高波第一時間挑射，但被宋範根沒收。陳嘉豪完半場前用頭擋走金紋奐的近射後，港足半場落後0：1，但有3次射門。

港足換邊後74分鐘被韓國隊隊長洪喆於右路突破越位，殺入禁區射遠柱破網，是其11年國家隊生涯首球。港足完場前再失一球，終負0：3，控球率僅30%，但有5次攻門及3次中龍。港足兩連敗共失9球後，將於周三下午3時最後一仗對中國隊，爭取歷來在東亞盃決賽周首分。

安達臣為麾下感自豪

陳嘉豪大港腳首戰稱防守改善

安達臣賽後稱讚球隊有明顯進步，但在埋門質素等方面仍需改善，「我們上半場防守很好，令韓國隊多控球但鮮有威脅攻門，所失一球實屬不幸。球隊搶贏不少第二點，創造一些攻勢，可惜差埋門一腳。雖然落敗，但韓國是亞洲最佳球隊之一，我對球員表現感到十分自豪」。6日內先後戰畢日、韓兩大亞洲勁旅，安達臣相信麾下獲益不少，「我說過今次參賽最重要是學習過程，我們在亞洲盃決賽周前不可能再遇上類似級數對手，從中可知道與強隊的差距、有什麼做得好和要改善，提升球員信心備戰亞洲盃」。門將陳嘉豪完成大港腳首戰，賽後承認比賽初段感緊張，經教練及隊友鼓勵，後段才漸習慣，他亦認為港足防守是有改善，「我們賽前不斷檢討，操練時演練對手進攻，又翻看對方比賽片段，今場防守是比首仗對日本隊時好」。