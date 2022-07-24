港隊劍擊世界賽兩銅收官 男花團體賽煞科戰列第5平隊史最佳

港隊男花先後淘汰中國隊及奧地利隊晉級8強，昨鬥衛冕的美國隊改變部署，由個人賽摘銅的張家朗打頭陣，以2：5不敵華裔劍手陳海翔；次局出場的蔡俊彥成功收復失地，面對個人賽另一名銅牌得主Nick Itkin，連取6分下助港隊反超前10：9。惟崔浩然及張家朗在及後兩局分別以2：6及0：5吞敗，港隊戰畢第4局以12：20落後。

8強不敵美國 名次賽兩連勝作結

張家朗江旻憓方凱申寫個人最佳

港隊第5局由吳諾弘代替崔浩然上陣，以0：5向陳海翔稱臣，總比分被拉開雙位數。他在第7局再度出擊，抗衡世界排名第7的Nick Itkin，以4：5僅敗。張家朗第8局對陣另一美籍華裔劍手孟凱睿，以6：5取勝收窄分差；但在壓軸的蔡俊彥6：5險勝陳海翔後，港隊終仍以10分之差飲恨，只能轉戰第5至8名的名次賽。

名次賽首戰遇上加拿大隊，港隊派出張家朗、蔡俊彥及崔浩然應戰。3人早段已確立優勢，以45：29輕取對手。港隊其後面對亞洲賽老對手韓國隊，續由上述3將出賽，全程未曾落後下，以45：32力挫對手，報卻上月亞洲賽4強一敗之仇，連續兩屆以第5名作結。

港隊今屆世界賽以兩面銅牌收官，其中張家朗於花劍個人賽刺下銅牌，創下港隊男將歷史。江旻憓則連續兩屆在女子重劍個人賽收穫銅牌。此外，男子重劍的方凱申亦首闖個人賽8強。團體賽方面，男花及女重隊均在8強止步，無緣實現獎牌「零的突破」。