港足今惡鬥韓國 安達臣拒學國足死守 堅持壓迫踢法 批韓媒「比想像中弱」言論不懂足球

香港足球代表隊今午3時在日本出戰東亞盃決賽周第2仗，在豐田體育場硬撼近3屆冠軍韓國隊。主教練安達臣明言會繼續壓迫踢法，提及像中國隊（國足）日前對「太極虎」死守也負3球，又反擊有韓國傳媒批評港足「比想像中弱」的言論是不懂足球。

港足首仗以0：6大敗予東道主日本隊後，日前抵達名古屋連日備戰。港足上屆以0：2不敵主場出擊的韓國隊，賽前韓國傳媒《首爾體育》曾發表評論文章，稱「太極虎」今仗應大幅輪換，保留體力應付周二煞科戰對日本隊，理由還有港足首仗表現「比想像中弱」。

安達臣昨出席網上記者會時稱，說這番言論的人代表對足球沒認識，認為港足與日、韓的世界排名有明顯差距，從中學習更重要，「有些足球知識的人都不會這樣說，過去我住在德國常見列支敦士登、馬爾他、盧森堡被德國大炒7、8球，但小球隊能從中學習。我們大敗6球給日本不是問題，大家都知港足仍未是強隊」。他明言會繼續壓迫踢法，又以國足首仗不敵韓國隊為例，「中國守足90分鐘，像港足之前踢法，最後都輸0：3，且已算好運否則隨時輸8球。我們不介意輸多少球，只有進攻變得更強，堅持踢法才是港足未來」。

保羅等3門將均有傷在身 國足今鬥日本

此外，安達臣證實效力中超浙江隊後衛梁諾恆因腳踝受傷，未能赴日歸隊，又稱3名門將保羅、陳嘉豪及伍瑋謙均有傷，其中伍瑋謙於訓練拗柴要入院檢查，無緣最後兩仗。另一仗為中國隊於今晚6時20分對榜首日本隊。