與孫銘謙同曾任左閘 稱防守經驗有助知己知彼

少數港將前鋒站穩陣腳

信土炮可獨當一面

香港不乏球員由進攻位置改造踢左閘的例子，包括郭建邦、羅港威、方栢倫及許宏鋒等，一方面本地頂級聯賽多起用外援前鋒，二來不少教練希望以具備速度及助攻能力的球員出任閘衛，球員為求上陣機會而接受轉型。

安永佳於美國大學聯賽司職中堅或左閘，回到傑志友賽曼城時亦出任中堅。如今成為港足正選前鋒，Matt稱做防守球員的經歷對他現踢前鋒甚有幫助，「這令我了解後衛的想法，知道防守球員最不想遇到進攻球員怎樣踢、如何製造麻煩」。

在亞洲盃外圍賽亦取得入球的孫銘謙，出道效力凱景及為港足踢港澳埠際賽時都踢過左閘。他也認為左閘經驗有助他了解對手防守時的企位。這名效力東方龍獅的22歲前鋒，不忘感激近兩季轉投天水圍飛馬及東方後重返進攻位置，亦有感近年香港足球漸少將進攻球員踢閘，「以前可能是缺乏機會，不過現在都見到愈來愈多本地球員冒起。我覺得年輕球員只要繼續努力，都可證明到香港球員是有能力獨當一面做進攻球員」。