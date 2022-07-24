助港足闖亞洲盃人氣急升 俊朗外表成廣告界新寵 安永佳謹記謙卑做自己

文：余瑋、圖：鄧宗弘

安永佳在港出生，父親是新西蘭人，母親是華人，他於11、12歲成傑志巴塞足球學校首批學員，2019年底在美國大學畢業後回流加盟傑志，展開職業球員生涯，近兩屆亞冠盃分組賽均獲正選，去年6月首做大港腳，在世界盃外圍賽處子戰作客亞洲勁旅伊朗隊頂入「破蛋」一球，上月到印度出戰亞洲盃外圍賽續任正選前鋒，3仗入兩球及貢獻1次助攻。

這名25歲港將戰畢亞盃外後人氣急升，Instagram帳號一個月內急增41%至逾2.3萬人關注。他月初返港後成廣告界寵兒，起程到日本參與東亞盃決賽周前，兩周日程爆滿，有著名運動服裝品牌垂青，亦為纜車公司及餐廳拍宣傳片。這名港足新星會說廣東話，訪問時則主要用上英語，談及場外工作時堅定地說：「除了努力訓練，在場外工作我也想盡力做到最好一面。」

關注度增「吸粉絲」 不忘專注足球本業

獲稱香港C朗 飲食同樣自律

Matt兩年前在街上被經理人發掘，近一個月工作之多，這名入行30年的經理人也始料不及，「起初純粹覺得他靚仔有身高，條件很模特兒，不知他是足球員。他好乖仔，簽約時講明，一切要以足球行先，不少工作都要訓練後才拍攝」。訪問當日有小朋友上前主動要求合照，經理人透露試過有滿頭白髮的老人家，經過時也叫得出「安永佳好波」。

近期多了不少女粉絲，安永佳稱獲關注總是好事，惟重申會做自己，「不會想是否要更出名或更受歡迎，只想保持最真實一面」。他亦謹記家人教誨，保持謙卑和尊重他人，亦透露從小指導他的傑志主帥朱志光，提點他要繼續專注足球事業，保持名聲。

Matt自3月中離港，先後為傑志及港足踢亞冠盃分組賽及亞盃外，本月初備戰東亞盃及亞冠16強，在港連日練早、午兩課，與家人聚少離多。他於15歲負笈美國6年，早已學懂獨立，稱為追夢有時難免犧牲，「近來充實日程是有點不慣，但每次起牀後就能踢波便很開心，不會抱怨是否疲倦。當你喜歡這工作，無論多辛苦都會享受其中」。

安永佳因外貌被外界稱為「香港C朗」，雖然他自小是利物浦球迷，視「神奇隊長」謝拉特為偶像，但跟基斯坦奴朗拿度（C朗）同樣在飲食方面保持自律，「我不會飲可樂、咖啡甚至果汁，因太多糖分，我愛飲水，有時會飲英式早餐茶，再吃點生果當作早餐」。

視外流為未來目標 現效傑志感快樂

在港足漸站穩正選 以前輩為推動力

談到將來是否希望外流，安永佳稱肯定是目標，但重申現於傑志很快樂，又強調不會想太長遠的目標。Matt漸在港足站穩正選前鋒，正在日本為港出戰東亞盃。港足歷來射手榜上，已退役的陳肇麒以37球居首，英國出生的翼鋒麥基入12球排第9位。安永佳做大港腳一年上陣8場入3球，他謙稱難跟兩名前輩成就相比，亦仰慕他們，但同時自信地稱，二人成就推動他更有飢餓感，展望將來打破入球紀錄，「我每天都會努力訓練，累積一些亞洲賽經驗後，現在更有信心」。