體壇快訊：港男欖今爭世盃席位

吳芷柔台北賽雙線過關

港將吳芷柔昨於台北羽毛球公開賽雙線過關闖4強，她先伙李晉熙在混雙8強先輸一局12：21下，連贏兩局21：13和21：18，反勝東道主組合晉級；吳芷柔隨後改拍曾曉欣出戰女雙8強，以局數2：1勝印度隊組合出線。不過港隊另一混雙組合楊盛才/范嘉茵，以及男雙組合李晉熙/羅卓謙，同於8強止步。

維基加特鞏環法優勢

珍寶車隊的25歲丹麥籍車手維基加特，昨於環法單車賽第18站以3小時59分50秒率先衝線，取得個人今屆第2個分站冠軍，總成績拉開次席的斯洛文尼亞籍車手普加查3分26秒，在尚餘最後3站下，令後者三連霸夢漸遠。

拉爾斯200米跑封王

25歲美國隊跑手諾亞拉爾斯，昨於田徑世界賽男子200米跑出歷來第4快的19.31秒封王，並打破名將米高莊遜保持了26年的美國紀錄。而牙買加女將舒歷嘉積遜則以21.55秒封后。

76人擬建專屬主場

據ESPN消息指，費城76人正計劃於當地興建專屬私營主場館，冀在2031/32年球季啟用，以取代由1996年起租用的富國銀行中心。76人行政總裁泰特布朗昨承認有關計劃，冀藉新球場及周邊配套，推動當地旅遊發展。