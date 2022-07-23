D1泳賽復辦誕19項紀錄 麥世霆摘兩金破港青紀錄 男女拔萃延續強勢連霸

港九區D1學界泳賽因疫情停辦兩屆，今屆賽事由以往兩日縮減至一日，賽制亦改成計時決賽，但這無礙一眾泳手游出好成績，全日共誕生19項新學界紀錄，當中聖若瑟「蛙王」先在甲組100米蛙泳以1分03.01奪冠，及後於50米蛙泳再以28.87秒封王，同時刷新香港青年紀錄。現時就讀中四的他，不諱言今屆賽事氣氛較冷清，但改用計時決賽有利泳手爭取成績：「這樣可以盡全力衝一槍，不用多想分配體力」。

至於英華書院「背王」何肇倫昨轉戰甲組50米蝶泳以24.83秒破紀錄，同時於50米自由泳勝出。這名應屆畢業生盼籍兩面金牌報答英華多年照顧，以及在去年自己接受心臟手術時的幫助。他下月將出戰世青賽，隨後到加拿大升學。

女拔萃的馬紫玲在丙組100及200米自由泳破紀錄稱后，當中100自更以57.53秒打破何詩蓓在2010/11學年寫下的紀錄。馬紫玲指年初泳池封閉期間，除了跑步鍛煉體能，自己跟偶像何詩蓓同樣游海保持訓練：「在12月、1月時要頂住低溫去游海，通常游10多分鐘，直到腳趾變紫就要上水。」

總成績方面，男拔萃在積分雙計的三項接力奪金，以總分424分達成28連霸，惟丙組未能力挽狂瀾，以32分之差不敵聖若瑟得分組亞軍。即將畢業的隊長黃絡勤表示，另一隊長邱甲方因日前染疫未能出戰，或多或少會影響戰力，但泳隊會為他出一分力，齊心爭冠。

校內模擬賽增團隊精神

成就女拔萃33連霸

至於女拔萃在上午已確立優勢，下午在甲、乙組4×50米混合泳接力刷新學界紀錄下，最終獲486分、130分之差擊敗協恩，達成33連霸。三名隊長許嘉玲、勞芷琪及張凱琳對此佳績感到興奮，許嘉玲表示師妹們未參加過學界，泳隊賽前特意在校內辦了模擬賽，勞芷琪補充道：「我們會教師妹叫口號，並且模擬比賽，由熱身開始一項接一項的游，又可以讓大家知道一起游的隊友是誰。大家是一隊人，不是一個人作戰。」