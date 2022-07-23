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2022年7月23日星期六
港花劍男團世界賽衝牌 張家朗領軍挫中國奧地利 闖8強平最佳
李皓晴朱成竹挫韓組合 WTT支線賽女雙奪冠
文尼挫沙拿文迪蟬聯非洲足球先生 德甲賽會社交網道賀
連格簽約森林1年 傳周薪逾百萬
紐尼斯獨取4球領紅軍碎錫 高普信開齋如「打開潘朵拉盒子」
坦夏格操練斥小將「垃圾」 般費信從嚴治軍助魔兵進步
足壇快遞：85歲德名宿施拉離世
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體壇快訊：港男欖今爭世盃席位
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【明報專訊】（請看附圖）
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