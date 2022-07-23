港花劍男團世界賽衝牌 張家朗領軍挫中國奧地利 闖8強平最佳

港隊昨派遣原未入選世界賽名單的「花美男」崔浩然，頂替楊子加應戰。32強面對老對手中國隊，由日前個人賽打進32強的蔡俊彥打頭陣，面對中國隊的亞洲賽銅牌得主吳斌以5：1取得領先，緊接的張家朗更將優勢拉開至7分。不過中國隊隨後靠亞洲賽銀牌劍手莫梓維兩度收復失地，港隊完成6局後遭反超28：30。港隊第7局改以吳諾弘入替崔浩然出戰，但以1：5不敵許杰，總比數被拉開至29：35。蔡俊彥及後與莫梓維拉成均勢，以6：5險勝，比分收窄至落後35：40。為港隊「守尾門」的張家朗，此時再顯「劍神」本色，一口氣連取10分擊潰吳斌，助港隊扭轉敗局，終以45：40獲勝。

8強誓挫美國奪隊史首牌

港隊晉級16強後遇上奧地利隊，再由蔡俊彥率先登場，首局先以4：5落後。然而緊接的張家朗再以6：1取得大勝，將比數反超前10：6。崔浩然第3局雖以4：8落敗，被奧地利隊追成14：14平手；然而蔡俊彥、吳諾弘和張家朗及後連挫對手，助港隊第6局以30：23領先。港隊於最後3局未嘗敗績，更把優勢拉開至雙位數，最終以45：34輕取奧地利隊，連續兩屆晉級8強，平隊史最佳成績，並將於香港時間今日下午5時20分硬撼世界排名第3的強敵美國隊爭入4強。

佩劍女團無緣16強

至於女子佩劍隊昨由薛雅齊、歐倩瑩、劉穎怡及朱詠翹出戰團體賽，在32強對陣保加利亞隊。歐倩瑩在第6及第9局得分均力壓對手，但港隊早段遭拉開下，最終以33：45吞下敗仗，無緣晉級16強。