勇士ESPY頒獎禮膺大贏家 大谷翔平奪兩獎遭搶風頭 居里膺NBA最佳揶揄占士

效力洛杉磯天使的大谷翔平，是同時擅於投球及擊球的「二刀流」球員，他去年23次成為球隊先發投手，另錄得46次全壘打，贏得美國聯盟最有價值球員（AL MVP）。他在ESPY最佳男運動員獎項中，力壓勇士球星居里、美國冰球聯盟（NHL）得分王干拿麥大衛及美式足球聯盟（NFL）4屆MVP得主艾朗羅渣士當選。大谷翔平周三戰畢MLB明星賽，昨未有出席頒獎禮。他透過預先錄製的影片發表得獎感受，稱能與上述運動員競逐獎項感榮幸，「能與你們相提並論是我的榮幸，你們都是在各自範疇中最強的」。大谷翔平同時獲得ESPY的MLB最佳球員獎，連續兩年贏得這項殊榮。

勇士膺最佳隊伍 湯臣獲最佳復出獎

上月重奪NBA總冠軍的金州勇士，則擊敗MLB球隊亞特蘭大勇士、NFL的洛杉磯公羊等，當選年度最佳隊伍。「浪花兄弟」雙雙勇奪個人獎項，當中居里贏得NBA最佳球員獎，並憑打破NBA攻入最多三分球紀錄，獲得「最佳破紀錄表現獎」；年初克服膝患重返賽場的基利湯臣，則獲得最佳復出獎。身兼頒獎禮主持的「咖哩仔」，致辭時不忘調侃亦曾擔任ESPY主持的「大帝」勒邦占士，「他過去2007年擔任主持，當年剛從NBA總決賽飲恨，我這次主持的體驗應該好很多了」。

勇士繼續於自由市場物色人選填補離隊空缺。美國傳媒報道，上季奪得G League新人王的23歲控衛麥卡龍，將與勇士簽約1年。他在今月的夏季聯賽已替勇士上陣，場均交出13.4分及4.8個助攻。至於勇士班主祖拿確日前在一個節目怒斥NBA的奢侈稅制度不公，遭聯盟重罰50萬美元（約392萬港元）。

夏登減薪續約76人兩年

此外，費城76人據報與夏登完成續約，以6820萬美元（約5.35億港元）簽約兩年，減薪1440萬美元。夏登在合約第2年擁有選擇權。