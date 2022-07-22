史達寧地標 車路士吞敗 阿仙奴3億簽辛真高 曼城險勝夏蘭特避戰

杜曹促麾下汲取教訓

車路士藉翼鋒基斯甸普列錫在30分鐘先拔頭籌，但隊友中堅杜利奧查洛巴完場前禁區內犯手球被判12碼，被夏洛特FC追平完場。及至互射12碼階段，車路士中場新星干拿加歷查「宴客」，終令「藍戰士」以3：5落敗，熱身賽首嘗敗績。杜曹稱麾下求勝心不足，「放生」對手令球隊受到教訓。

車路士下周一對陣阿仙奴，兵工廠昨憑加比爾馬天尼利、尼基迪亞及雷斯尼爾遜「士哥」，以3：1輕取奧蘭多城錄得三連捷。該隊落實從曼城簽入左路球員辛真高，據報轉會費總值3200萬鎊（約3億港元）。曼城則藉隊長中場奇雲迪布尼於30和46分鐘破門，以2：1打敗CF阿美利加，旗開得勝。「藍月」3名新兵加維菲臘斯、史堤芬奧迪加及祖利安艾華利斯首次上陣，但昨度過22歲生辰的艾寧夏蘭特避戰，主帥哥迪奧拿料對方下周一友賽拜仁慕尼黑時可「地標」。

此外，由林柏特執教的愛華頓令人意外地以0：4慘負明尼蘇達聯，年初由熱刺來投的中場迪利阿里表現續低迷，曾在無人看管下，離門僅一碼射門斜出。