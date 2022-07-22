世界賽8強落後6劍反勝 總教練讚心態強韌更成熟 摘銅寫歷史 張家朗證逆轉實力

位列頭號種子的張家朗前天於埃及開羅出戰世界賽，於男子花劍個人賽64強打起，先後大勝克羅地亞隊、烏克蘭隊及美國隊劍手，勇闖8強後遇上捷克隊的曹賓尼治。張家朗早段難抵強攻大落後，但戰至9：14時，短短20秒內連得6分，終以15：14反勝打入4強。25歲的他緊接面對年輕3歲的馬連尼，亦再次陷於2：8的劣勢，其後雖連搶4分追成11：12，惟仍以12：15敗陣，在不設季軍戰下摘銅，同時是香港男子劍手首面世界賽獎牌。

張家朗去年於東京奧運奪金，8強一役面對俄籍對手同樣落後9：14，最終以15：14反勝，這次再證明「Comeback king」（逆轉之王）的實力，總教練鄭兆康亦說：「家朗當時自知是落後而非落敗，繼續不放棄地力追對手，心態非常強韌，再次引證他繼續變得成熟。」江旻憓日前在女子重劍個人賽摘銅，張家朗再刺走銅牌結束個人賽征途，亦是港隊首次單屆世界賽兩奪獎牌，男子重劍代表方凱申日前在個人賽打入8強，最終僅輸1劍與獎牌失之交臂，同屬此項港隊歷來最佳。

重劍女團8強止步 寫歷屆最佳成績

鄭兆康透露，三分二港將在個人賽打入正賽，較過往最佳為五成進步明顯，顯示整體實力上升。對於張家朗今伙蔡俊彥、楊子加及吳諾弘今日轉戰團體賽，他稱為免變成壓力，不會給予既定目標。港隊昨續兵分三路出戰團體賽，女重團隊有陳渭泠戰畢個人賽後染疫，主力江旻憓伙連翊希、佘繕妡及染疫康復的朱嘉望，乘前天連闖兩關勇態出戰8強，惟以37：45不敵世界第1的韓國隊，仍寫下同一項目港隊歷來最佳。

方凱申排名躍升 男重團體賽無緣16強

扣除逾一年前的東京奧運積分，張家朗世界排名微跌1級至第2位，一哥之位被馬連尼取代。首戰世界賽的陳渭泠排名進佔女子重劍36位，江旻憓微升1級至第6位，方凱申在男子組更由78位攀升至29位，改寫個人新高。方凱申昨伙何瑋桁及吳浩天出戰男子重劍團體賽，藉最後兩局大反擊以45：35淘汰印度隊，但晉級32強後以21：35不敵瑞士隊。女子花劍隊派出鄭曉為、張楚瑩、關渝澄及昨日復出的符妤名，亦於團體賽首仗以32：33僅負英國隊，無緣16強。女隊今日有歐倩瑩、朱詠翹、薛雅齊及劉穎怡在佩劍團體賽爭晉級。