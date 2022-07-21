巴塞簽羅拔仔遭揶揄 售球衣料賺1.6億幫補 轉會策略抗財困

巴塞昨宣布與前鋒羅拔利雲度夫斯基簽約3年，可選擇在最後1年自動續約，據報這名波蘭國腳的轉會費和獎金條款總值5000萬歐元（約4億港元）。巴塞近年財務雖飽受新冠疫情打擊，但早前仍斥資總值5800萬歐元（約4.7億港元）羅致翼鋒拉芬夏比洛尼，又免費簽入中場基斯爾及中堅安達斯基斯坦臣，拜仁少帥拿高斯文指出：「巴塞是目前世上唯一無錢，但仍可隨心所欲添入新兵的球會。我不知道原因，只覺有點奇怪和瘋狂。」

巴塞簽入下月便34歲的「羅拔仔」，被外間質疑入貴貨，但亦有報道稱這名去年金球獎得主單在球衣市場，已能為巴塞賺取2000萬歐元，而且同是簽下長約的拉芬夏比洛尼及費倫托利斯，均可長期攤還轉會費等款項。巴塞的輝煌歷史近年亦吸引自由身球星，包括前鋒奧巴美揚、迪比及守將艾利加西亞等，又放走高薪翼鋒菲臘比古天奴和後衛基文迪朗格勒等6將，同時要求舊將減薪，種種措施降低財政壓力。

友賽6蛋贈邁阿密 拉芬夏「地標」傳射居功

PSG征日與川崎拍跳 美斯建功領銜小勝

另外，拉芬夏比洛尼昨在美國舉行的熱身賽首為巴塞上陣，即在上半場取得首個入球，並助攻奧巴美揚及安素法迪，加上加維、奧士文尼迪比利及迪比下半場建功，令有主帥沙維仍未獲美國簽證入境的巴塞，以6：0大勝國際邁阿密。另值得留意的是，傳言轉會曼聯的中場法蘭基迪莊，下半場後備入替客串任中堅。拉芬夏已放眼下仗對手皇家馬德里，他說：「己隊實力勝過皇馬，我的感覺棒極了，希望能再貢獻球隊，射破皇馬大門。」另外，拜仁已落實收購祖雲達斯中堅馬菲斯迪歷特，祖雲則很有機會以拖連奴的基爾臣比爾馬作填補。此外，巴黎聖日耳門（PSG）昨在日本首場友賽，藉美斯及卡利穆恩度各建一功，以2：1擊敗川崎前鋒。