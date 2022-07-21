俄網女將卡莎堅娜出櫃 批祖國限制同性戀自由

促俄停止侵烏 自知難望回國

嘆制裁阻出賽 羅比夫或棄俄籍

女單世界排名12位的卡莎堅娜接受俄籍YouTuber訪問，首度承認已有女朋友，據報為滑冰運動員。同性戀在俄羅斯並不違法，但當局禁止公眾討論和宣傳LGBTQ權益。卡莎堅娜批評在這風氣之下，同性戀者生活太多限制，她說：「俄羅斯太多禁忌，我與女友甚至不敢拖手。異性戀生活從來較易，若說有人希望成為同性戀者，未必太可笑。」

她提及自俄羅斯入侵烏克蘭，每天害怕得不敢看新聞，只希望戰爭盡快完結。俄羅斯禁止以戰爭來形容侵烏行動，卡莎堅娜表示已知往後難以回鄉。而世界排名第8的俄籍男將羅比夫，接受同一YouTuber訪問時表示，若因俄羅斯入侵烏克蘭而繼續受網壇制裁，不排除轉籍。

逾萬人聯署促美網准佐高域參賽

另外，塞爾維亞籍球星佐高域本月贏得溫布頓錦標賽後，因未接種疫苗而無法確認美國公開賽參賽資格。有1.2萬人參與網上聯署，促請美國網球總會與美國政府協商，讓佐高域在下月底入境參戰這項大滿貫。