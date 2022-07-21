東奧組委前理事涉巨額顧問費受查

涉事為高橋治之任代表的體育相關顧問公司COMMONS，以及日本西裝巨頭AOKI。共同社報道，雙方在奧運前簽訂顧問合同，費用涉及數千萬日圓，而AOKI於2018年10月獲得東奧官方贊助商合約，可使用奧運會徽，銷售相關西裝等，亦有為日本代表團提供開幕禮等儀式的服裝。東京地方檢察廳特搜部正調查資金流向。

國際奧委會（IOC）訂明，奧運相關人士不准就奧運事宜收取報酬及手續費。高橋治之向共同社解釋一直與AOKI有來往，申奧時亦得到該公司協助，但之後沒涉及奧組委利益來往。AOKI公司則「不予置評」。日本時事通訊社引述消息，估計該份顧問合約在2017年簽訂，顧問公司每月獲100萬日圓直至東奧完結，總數涉及4000萬日圓（約227.2萬港元）。

羽生結弦傳組表演團 料吸金力強

另外，日本「冰王子」羽生結弦前天宣布不再參賽，計劃轉投職業花樣滑冰行列。日媒稱他正籌組表演團，當地體育記者小林信也稱，同屬前世界冠軍的淺田真央於2017年退役後，隨即簽下多個贊助及廣告合約，表演費日計倍增至200萬日圓，年收入逾5億日圓，估計人氣更盛的羽生結弦未來表演收入不止於此。