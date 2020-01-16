戰疫戰敵 港重劍女團世界賽闖8強 江旻憓今領銜撼韓國隊爭牌 張家朗個人賽闖4強穩袋牌

首征世界賽的女重港將陳渭泠日前於個人賽力戰至32強止步，但昨在社交媒體宣布染疫，未能出戰團體賽，並由早前染疫並康復的朱嘉望頂上，伙江旻憓、佘繕妡和連翊希參賽。

陳渭泠染疫 朱嘉望病癒趕及出戰

4名女將昨於女重團體賽32強以44：30輕取新加坡隊，乘勇於16強惡鬥世界排名第8的德國隊。對手有應屆世界賽個人賽銀牌得主Alexandra Ndolo坐鎮，但佘繕妡先為港隊打出一局4：0，主將江旻憓再在第5局打出9：2拉開比數，加上連翊希與朱嘉望保持優勢，終以45：23勝出。港隊晉級8強後，今午4時將硬撼世界第一的韓國隊，後者由「一姐」崔仁晶和新科世界冠軍宋世羅領軍。

除了女子重劍隊之外，男子重劍港將方凱申今日將伙何瑋桁、吳浩天和黎家俊出戰團體賽；女子花劍隊則有鄭曉為、張楚瑩、符妤名和關渝澄攜手出擊。男子佩劍隊昨日則在團體賽獲16名。世界賽個人賽方面，香港男子花劍隊4子同闖正賽，張家朗和蔡俊彥分別憑世界排名第1及7免戰資格賽。「劍神」張家朗挾亞洲賽冠軍頭銜出鞘，在正賽接連擊敗克羅地亞隊劍手和烏克蘭隊代表，追平個人最佳成績，他在16強以15：5大勝美國隊劍手陳海翔，打入8強，再以15：14反勝捷克隊的Alexander Choupenitch，闖進4強後鎖定獎牌。

蔡俊彥32強僅負匈劍手出局

蔡俊彥在正賽32強面對匈牙利隊劍手鬥得激烈，他領先10：8下連失6分，雖頂住壓力追至13：14，惟仍以兩分之差告負。男花港將吳諾弘與楊子加，以及女佩小將朱詠翹和薛雅齊，則同於首圈出局。