體壇快訊：東方甲一復賽大勝福建

兩港將征比利時耐力賽爭前三

香港賽車手許建德及區天駿本月底出戰比利時斯帕24小時耐力賽，兩人昨接受視像訪問時稱賽道天氣變幻莫測，增賽事難度，冀屆時能避免犯錯，以各自參賽組別的前三名為目標。許建德去年為英國車隊贏得GT世界挑戰賽歐洲賽耐力賽職業及業餘組別（Pro-Am）總冠軍，他稱今年從法拉利轉用平治戰車，需努力適應。

日本男籃闖亞洲盃8強

日本隊昨憑效力NBA多倫多速龍的渡邊雄太領銜取15分，於男籃亞洲盃附加賽以102：81挫菲律賓隊闖8強，將遇澳洲隊。新西蘭隊97：58大勝敘利亞隊，將與韓國隊爭入4強。

車路士女足登《FIFA》封面寫歷史

著名足球遊戲《FIFA系列》今年迎來改革前最後一集，遊戲商昨公布巴黎聖日耳門（PSG）球星基利安麥巴比，連續兩集成國際標準版封面人物，並首次加入女足，由車路士的森卡爾（Sam Kerr）任澳洲及新西蘭標準版封面。《FIFA 23》暫定於秋季推出，官方預告片今晚推出。