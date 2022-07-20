港足東亞盃吞日本6蛋 勞烈斯趙聡悟演「地標」 安達臣：毋懼強敵堅持踢法

港足昨晚在茨城縣立鹿嶋球場面對主場出擊的日本隊，安達臣沿用在亞洲盃外圍賽出線的4-1-4-1陣式，出任隊長的謝家強與中超兵勞烈斯合作任正選中堅。日本隊正選有5名「新丁」，包括鋒將西村拓真、町野修斗、老將水沼宏太，以及有非洲裔血統的混血門將鈴木彩艷及中場藤田讓瑠。

半場失4球控球率僅29%

下周日轉戰衛冕之師韓國隊

港足兩年半前於韓國出戰上屆東亞盃，當時以0：5大敗予日本隊，昨開賽不足2分鐘已失守，被相馬勇紀在禁區頂直射罰球入網，入籍門將保羅欲救無從。「藍武士」於20分鐘再下一城，町野修斗接應山根視來的傳中頭槌破網，西村拓真於兩分鐘後妙射建功。港足於22分鐘已落後0：3，惟戰至35分鐘有黃金機會，但中場黃威「人前波後」門前跣腳，錯失攻門良機。今季在日職已入8球的西村拓真於40分鐘勁射得手，個人梅開二度，港足半場落後0：4，控球率僅得29%。

港足下半場作3個變動，換入徐宏傑、簡嘉亨，以及前晚才歸隊的中超兵陳俊樂，但於55分鐘再失守，相馬勇紀於門前用後腳梅開二度，2分鐘後保羅接傳中甩手，被町野修斗門前補射入網。藍武士及後換入相隔10年重返國家隊的宮市亮等人；港足尾段亦換入傑志雙將鄭展龍及港日混血中場趙聡悟（Sohgo），後者首為大港腳上陣，惟未再改寫比數，終以0：6大敗予日本隊。港足下周日下午3時到名古屋對陣衛冕的韓國隊。

安達臣承認港足實力遠不及日、韓，大敗是合理賽果，惟認為球員已非常努力，相信能從賽事學習，又強調不能因為對手實力而全場死守，反而應該學習如何在比賽與強敵競爭，堅持踢法，逐步收窄差距。此外，有日本傳媒賽後問及為何徵召在大阪出生、日本名為市川聡悟的Sohgo，安達臣稱讚對方有潛質，為了港足未來，應讓其參與大賽累積經驗成長。