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2022年7月20日星期三
羽生結弦告別國際賽 難敵傷患轉型表演 未忘4A夢
江旻憓世界賽再摘銅 為港隊開齋 張家朗蔡俊彥今爭世冠
負傷戰世界賽 姚潔貞全馬29名
杭州亞運落實明年9‧23揭幕
曼聯熱身賽三連勝 坦夏格未知C朗歸期
賀拿隨多蒙特操練感不適 發現腫瘤疑患睾丸癌
電視精選
港足東亞盃吞日本6蛋 勞烈斯趙聡悟演「地標」 安達臣：毋懼強敵堅持踢法
太極虎首擊鬥國足U23 韓媒質疑練兵成效
美國女足奪金盃兼闖巴黎奧運
體壇快訊：東方甲一復賽大勝福建
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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羽生結弦告別國際賽 難敵傷患轉型表演 未忘4A夢
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