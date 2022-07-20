江旻憓世界賽再摘銅 為港隊開齋 張家朗蔡俊彥今爭世冠

總教練滿意關鍵時刻處理

讚陳渭泠進步明顯

江旻憓前晚於世界賽連闖4關，打入女子重劍個人賽4強，昨晨遇上韓國隊劍手宋世羅。同屬左手將的二人首局打得保守，首兩分鐘未有進攻，齊因消極表現而領紅牌，江旻憓其後難抵強攻，最後一局追平8：8後接連失分，終以9：14敗陣，仍連續兩屆奪得個人賽銅牌，賽後世界排名微升1級至第6位，宋世羅亦升1級至世界第2。

總教練鄭兆康表示，江旻憓於最高舞台兩奪獎牌足證實力，特別是晉級過程兩度在「決一劍」取勝，滿意徒弟處理關鍵時刻的表現。他又提到陳渭泠臨時頂替染疫的朱嘉望，首戰世界賽即在首圈淘汰來自巴西隊的上屆世界冠軍，雖在32強出局，但進步明顯，盼二人伙連翊希及佘繕妡在團體賽再寫佳績。

方凱申男重8強止步寫最佳

港隊昨午起出戰男子重劍及女子花劍正賽，鄭曉為及張楚瑩分別不敵匈牙利隊及西班牙隊劍手，首圈64強止步。男將何瑋桁在重劍個人賽64強不敵荷蘭隊劍手，世界排名78位的方凱申則以15：9勇挫阿根廷隊代表，首度打入32強，其後以15：14險勝哥倫比亞隊的洛迪古斯，再以15：11大炒世界排名高56位的意大利隊劍手，8強以13：14不敵烏克蘭隊劍手，仍寫個人最佳成績。

男子花劍隊及女子佩劍隊今戰個人賽，憑世界排名直入正賽64強的張家朗及蔡俊彥，分別出戰克羅地亞隊及奧地利隊劍手，經預賽晉級的楊子加及吳諾弘亦會惡鬥匈牙利隊及美國隊對手。女佩代表朱詠翹及薜雅齊則分途出戰美國隊及烏克蘭隊劍手，爭入32強。