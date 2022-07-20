羽生結弦告別國際賽 難敵傷患轉型表演 未忘4A夢

羽生結弦前晚突透過所屬公司宣布召開記者會，已引來日本及海外傳媒猜測是否公布退役。他昨午穿上黑色西裝亮相，先是感激支持者，又表示自覺表現雖未算成熟，但已決定退出第一線競技賽，轉任職業選手，他說：「我不感到傷心，因為自知已肯定不想再感受比賽的張力，但我會繼續為這個項目努力，以另一方式參與花樣滑冰，希望大家可以繼續支持我。」

轉換角色續為滑冰付出

屢寫滑冰史 北京冬奧成告別戰

羽生去年11月因右腳關節韌帶損傷，退出花樣滑冰大獎賽，今年2月忍痛出戰北京冬奧，甫抵機場已吸引大批粉絲，惟嘗試演練阿克塞爾4周半跳不果，被評定為圈數不足的「4A」動作，仍是唯一以「4A」留名的男將，終以「梗頸四」完賽，無緣達成三連霸。他其後因傷棄戰世界賽，此後未有參賽。

羽生結弦早在4歲投身滑冰運動，昨日公布退役時神情難免顯得沉重。他承認傷患是下決定的主因，並說：「早在平昌冬奧後，我其實已想過退役，但堅持至北京冬奧，一心希望完成4周半跳。比賽過後，我回到家中，發現因足踝傷患已無法滑冰，亦接受不能永遠留在比賽舞台的事實。」

羽生結弦是歐美以外首個冬奧花樣滑冰冠軍男將，他昨稱感恩在奧運舞台留下印記，獲國際奧委會撰文致敬。這個亞洲第一人場外善心亦受讚賞，每次比賽後獲粉絲投擲大量其心愛的小熊維尼公仔，會收集起來送贈弱勢兒童。他在2011年在家鄉訓練時親歷仙台地震，其後亦為此表演籌款賑災。

《日刊體育》等日媒報道，羽生結弦未來計劃籌組滑冰表演團。這名超級大滿貫名將承認，預料新發展方向會以表演為主，同時希望以職業選手身分扶助後輩。他解釋道：「我明白很難為比賽選手與職業選手劃分界線，會在準備好一切後，再向大家公布詳情，可以肯定的是，我未來會繼續挑戰4周半跳，帶着花滑運動員的價值繼續追夢。」

港將何梓齊感意外

視對方為榜樣

3年前在亞洲賽初級少年組摘銀的港隊新星何梓齊，亦對羽生結弦引退感意外而非可惜，大讚對方乃滑冰界傳奇之一，挑戰4A跳亦對後輩的技術研究有重大貢獻。他又稱，羽生重視細節，是自己滑冰路上的榜樣，「場內外態度，甚至非常細微的小錯誤，他都非常重視，啟發我成為更努力的運動員」。