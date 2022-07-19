港足撼日本演東亞盃首擊 陳俊樂歸隊難趕及披甲 安達臣冀偷師迎亞洲盃

日本vs.香港 港台電視32台 晚上18：20直播

東亞盃4隊主帥昨以視像形式參與賽前記者會，59歲挪威籍教頭安達臣稱在亞洲盃外圍賽出線，接手港足6個月有好開始，但承認按照世界排名，港足於東亞盃決賽周不被看好，只能盡力而為，視賽事為備戰亞洲盃決賽周，「我們希望透過比賽進一步建立球隊，向強隊學習和累積經驗」，港足上屆以0：5不敵日本隊。

梁諾恆赴日無期 陳俊樂期待再披港隊戰衣

港足今晚於茨城縣立鹿嶋球場對日本隊，3名中超兵除了勞烈斯已歸隊，效力廣州城的陳俊樂亦辦妥入境簽證，昨從廣州出發經香港抵日，昨晚會合大軍，未能趕及參與賽前最後一課操練。另一中超兵梁諾恆仍在處理簽證問題，未有出發日子。安達臣承認未能「夫添」對備戰稍有影響，預計陳俊樂首仗未能上陣，並補充將視乎賽事發展，盡可能安排所有球員3仗都有機會上陣。

陳俊樂上次代表港足為2019年底的上屆東亞盃決賽周，這名26歲中場回覆本報稱，期待相隔兩年零7個月再披港足球衣，「與中、日、韓比賽機會難得，希望踢好每一場」。樂仔透露此前放假返港跟安達臣見面，「他提及想球隊可做多點壓迫和踢得進取，希望緊接透過操練逐步了解其要求，為港隊出一分力」。陳俊樂今季在中超上陣9場入1球，6次正選。

森保一盼證日職水平 武藤嘉紀因傷退隊

上屆亞軍日本隊以全日職班底出戰，主帥森保一稱會讓所有希望參戰世界盃的球員證明自己，「我希望他們展示日職水平，以及本土聯賽球員的價值」。神戶勝利船前鋒武藤嘉紀因傷退隊，補選鳥栖砂岩前鋒岩崎悠人，鋒線仍有在今季日職已入8球的西村拓真及町野修斗，以及攻入6球的20歲新星細谷真大。

衛冕的韓國隊明晚6時在豐田體育場對中國隊。國足以U23球員為主，教練恩高域稱作為最年輕一隊，希望讓球員累積比賽經驗；韓國隊起用韓國聯賽球員出賽，主帥保羅賓圖稱目的為年底的卡塔爾世界盃練兵。女足東亞盃同日開戰，衛冕的日本女足下午3時對韓國女足，合演上屆決賽翻版。