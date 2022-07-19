體壇快訊：杜凱琹夏季系列賽響頭炮

瑞典大勝壓荷蘭首名出線

瑞典隊昨在女子歐洲國家盃C組最後一輪，以5：0大勝包尾的葡萄牙隊，賽後3戰得7分，以兩個得失球差趕過同分的荷蘭隊，以首名出線，8強對手待定。次名出線的荷蘭隊以4：1大勝排尾二的瑞士隊，將與在D組篤定首名出線的法國隊爭入4強。

巴利地標領洛杉磯凱旋

FC洛杉磯昨有新兵中堅基亞連尼首正選披甲60分鐘，翼鋒加里夫巴利亦於72分鐘後備上陣「地標」，助這支美職西岸「一哥」在逾3萬球迷前，作客以2：1挫拿舒維爾，賽後20戰得42分，領前多踢1場的次席球隊FC奧斯汀1分。

羽生今開記招惹退役揣測

日本花樣滑冰名將羽生結弦昨突透過所屬公司公布，於今午香港時間4時以「決心宣言」為題舉行記者會，惹來退役猜測。27歲的他今年初於北京冬奧帶傷失利，未能演練「4周半跳」，亦無緣在花樣滑冰男子單人滑達成三連霸，再因傷退出世界賽。