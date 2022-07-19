費莎派絲五奪百米跑世界冠軍

費莎派絲昨在世界賽女子100米決賽，以10.67秒率先衝線，打破塵封23年的賽會紀錄，繼2009、2013、2015及2019年後，破天荒第5次在此項目稱后。費莎派絲自2008年北京奧運榮膺百米飛人開始，在往後奧運及世界賽的女子100米賽事10戰得7冠，雖然她在2017年誕下兒子後成為「媽媽級」跑手，但現時35歲的她表示仍熱愛競爭，而且年齡不應限制女性追夢，「我很幸運能有這種才能，在35歲時仍具競爭力，即使生了孩子亦繼續前進，希望我能激勵女性踏上自己的旅程」。

美涉性騷擾教練入場被逐

卓達基衛冕男子萬米跑

另外，涉嫌性騷擾的美籍短跑教練里達，日前因未經授權進入世界賽運動員熱身區而被逐。賽會發出聲明表示保安曾要求里達離場，惟遭後者拒絕，「保安通知警方，將相關人士帶離場地，若他重返場地將被拘捕」。而烏干達隊的世界紀錄保持者卓達基在男子1萬米衛冕，惟做出的27分27.43秒，較世績慢1分16.43秒。