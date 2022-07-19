江旻憓決一劍過關 世界賽穩奪獎牌 挫前世界冠軍 相隔3年登頒獎台

陳渭泠首亮相32強止步

江旻憓憑世界排名第7直入正賽，她在64強先大勝西班牙隊劍手，32強再靠決一劍淘汰瑞士隊對手，其後再以15：11勇挫愛沙尼亞隊劍手。晉級8強後，她面對2018年的世界冠軍Mara Navarria時一直拉鋸，雙方在頭兩局以6：6打成平手。江旻憓在最後一局初段主動出擊連奪4分，一度領先11：8，但Mara Navarria在法定時間內追平，江旻憓最終戰至「決一劍」絕殺得手，打入4強，肯定可繼2019年取得銅牌後，再於世界賽踏上頒獎台，其4強對手為世界排名第3的韓國隊好手宋世羅。

而陳渭泠頂替染疫的朱嘉望參賽，首戰世界賽的亦交出令人驚喜的表現，她在首圈「決一劍」險勝來自巴西隊的上屆世界冠軍，惟32強不敵愛沙尼亞隊劍手出局；至於佘繕妡和連翊希同於首圈止步。

羅浩天何思朗無緣晉級

男子佩劍方面，港隊有羅浩天和何思朗從資格賽出線，昨於正賽64強分別不敵中國隊的許英明及法國隊劍手，無緣晉級。

女子花劍和男子重劍港將今日將分途出擊，女花的鄭曉為和張楚瑩於下午3時許亮相正賽首圈，而男重的方凱申及何瑋桁亦會緊接登場。